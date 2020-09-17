زيادة حالات التعافي في السعودية من مرض كورونا

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ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020، تسجيل 672 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 326930حالة . وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 1092 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 305,022 حالة . وبذلك يزداد ارتفاع حالات التعافي بشكل كبير وأكدت "الصحة" تسجيل 33 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4338 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 17570 والحالات الحرجة 1286 حالة. مواضيع قد تهمك :

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