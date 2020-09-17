مسؤول عراقي يدعو لتعزيز "العلاقات التاريخية" مع تركيا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

دعا مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، الخميس، إلى تعزيز العلاقات التاريخية بين بلاده وجارتها تركيا، بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف، على هامش لقائه السفير التركي في بغداد فاتح يلدز: "لدى العراق علاقات تاريخية مع الجارة تركيا تربطها المصالح المشتركة بين الشعبين، وكذلك مصالح اقتصادية متبادلة".

وتابع الأعرجي، في بيان: "وعلينا أن ننمي هذه العلاقات فيما يخدم بلدينا، وحكومة رئيس الوزراء (العراقي)، مصطفى الكاظمي، تحرص على إدامة العلاقات بين البلدين".

وشدد على أن "مصلحة العراق العليا تقتضي أن تكون علاقاتنا متوازنة مع الجميع، ونتمنى أن تشهد المرحلة الحالية مزيدا من الأمن والاستقرار في المنطقة وعموم العالم".

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فيما قال السفير التركي، بحسب البيان، إن "الرئيس (التركي رجب طيب) أردوغان يعير أهمية كبرى للعلاقات التركية العراقية، ولديه الرغبة بزيارة العراق حالما تتهيأ الظروف".

وأشار يلدز إلى أن أنقرة "وجّهت دعوة رسمية إلى الكاظمي لزيارة تركيا".

ويرتبط العراق بعلاقات اقتصادية واسعة مع تركيا. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 15 مليارا و800 مليون دولار، عام 2019، بحسب تصريح ليلدز، في فبراير/ شباط الماضي.

وكان التبادل التجاري بين البلدين قد تراجع في أعقاب سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على ثلث مساحة العراق، صيف 2014، قبل أن تعلن بغداد، أواخر 2017، الانتصار على "داعش" واستعادة هذه الأراضي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.