"داخلية" غزة تواصل تدريب 1500 عنصر لمواجهة "كورونا"

غزة/ رمزي محمود/ الخليج 365-

تواصل وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، الخميس، تدريب 1500 عنصر "مُستجد"، أعلنت استيعابهم مؤخرا على بند "التشغيل المؤقت"، لدعم أجهزتها الشرطية والأمنية، في مواجهة انتشار فيروس "كورونا".

وقال المتحدث باسم الوزارة، إياد البزم، لوكالة "الخليج 365"، إن العناصر المستجدين "يخضعون لدورة تدريبية عاجلة، ضمن المرحلة الثانية من استيعاب 2500 عنصر على بند التشغيل المؤقت لمدة 3 شهور".

وأضاف البزم، إنه "سيتم تعزيز جهاز الشرطة في غزة بهذا العدد من المستجدين، ليتمكن من القيام بالمهام الموكلة إليه في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا".

ولفت إلى أن "التدريب يتم على مرحلتين، ووفق إجراءات الوقاية والسلامة والتباعد، لتجنب انتشار الوباء، حيث تم توزيعهم على خمسة مواقع للتدريب في محافظات القطاع الخمسة".

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وبيّن أن جميع المتدربين خضعوا للفحص الطبي لـ"التأكد من خلوّهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومرض الكبد الوبائي".

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، فإن إجمالي عدد الإصابات بغزة، منذ مارس/ آذار الماضي، وصل إلى 2176، بينها 16 حالة وفاة.

وفرضت الحكومة (تديرها حركة حماس)، حظرا شاملا للتجوال في 24 أغسطس/ آب الماضي، عقب اكتشاف أولى حالات الإصابة بـ"كورونا" من داخل المجتمع، لكنها خففته في وقت لاحق، حيث سمحت للسكان بالتحرك لتلبية احتياجاتهم الأساسية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.