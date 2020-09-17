"طيران الإمارات" تعتزم إنتاج وجبات بشروط يهودية

أحمد حاتم / الخليج 365



أعلنت مجموعة طيران الإمارات (حكومية)، الخميس، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سي سي إل" القابضة التي يديرها رئيس "المجلس اليهودي في الإمارات" روس كريل، لإنتاج وجبات "كوشر" المعدة وفقا للتقاليد الدينية اليهودية.



وأوضحت الناقلة الوطنية لإمارة دبي، في بيان، أنه بموجب الاتفاقية ستحصل على شهادات من قبل جهات دينية يهودية تسمح بإنتاج هذه الوجبات.



كانت "طيران الإمارات" تشتري وجبات كوشر من جهة خارجية، لكنها تنوي الآن إنتاج هذه الوجبات من خلال شركة "الإمارات لتموين الطائرات" التابعة لها.



وتعد شركة طيران الإمارات، أكبر الناقلات الجوية في منطقة الشرق الأوسط، وتتخذ من دبي مقرا لها، وبعد اتفاق التطبيع الأخير بين الإمارات وإسرائيل، من المتوقع إطلاق رحلات جوية مباشرة بين الجانبين.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "الإمارات لتموين الطائرات" سعيد محمد، في البيان، إن شركته دأبت على تقديم وجبات "كوشر" لعملائها خلال السنوات الماضية عبر مورّد خارجي.



وتوقع أنه في ظل التطورات الأخيرة، سينمو الطلب بسرعة على هذا النوع من الأطعمة في الإمارات والمنطقة عامةً.



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وتابع: "مرتاحون لشراكتنا مع سي سي إل القابضة، التي ستغطي جميع قنوات الطعام، كما أننا سنبحث فرص افتتاح مطاعم في دبي ودول مجلس التعاون الخليجي".



وخلال الشهر الماضي، وصلت إلى أبوظبي أول رحلة تجارية بين إسرائيل والإمارات كانت انطلقت من مطار بن غوريون قرب تل أبيب، وعلى متنها وفد إسرائيلي أمريكي.



تأتي الخطوة، في أعقاب التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، واتفاقهما على القيام بأنشطة متبادلة لإقامة علاقات دبلوماسية وتجارية، بما في ذلك فتح سفارات والترويج الاستثماري والسياحي، وتدشين رحلات جوية مباشرة بين الجانبين.



وازدادت في الفترة الأخيرة وتيرة الاتفاقيات الثنائية بين الجانبين، كان أبرزها في مجال الاستثمار والقطاع المصرفي.



والإثنين، وقع بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك هبوعليم الإسرائيلي، اتفاق تعاون بينهما يعد الأول من نوعه بين الجانبين، ويندرج في إطار بدء العلاقات المالية والاقتصادية بين أبوظبي وتل أبيب.



وفي 13 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الإمارات وإسرائيل اتفاقا للتطبيع الكامل بينهما، أتبعته البحرين بخطوة مماثلة في 11 سبتمبر/ أيلول الجاري.

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