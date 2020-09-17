شكرا لقرائتكم خبر عن كاتانيتش يطالب بتهيئة مباراتين وديتين لـ«أسود الرافدين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
طالب السلوفيني سريتشكو كاتانيتش، مدرب منتخب العراق الأول، اللجنة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بتأمين مباراتين وديتين لـ«أسود الرافدين» استعداداً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال المدير الإداري للمنتخب العراقي باسل كوركيس، إن كاتانيتش يرغب بتوفير مباراتين وديتين للمنتخب العراقي خلال المدة المقبلة من أجل تهيئة اللاعبين بشكل جيد إلى التصفيات المزدوجة التي ستستكمل مبارياتها في العام المقبل بعد أن توقفت بسبب جائحة «كورونا».
يذكر أن فرق الدوري العراقي عاودت في بداية هذا الأسبوع وحداتها التدريبية بعد انقطاع طويل جداً نتيجة عدم موافقة خلية الأزمة الصحية في العراق على وجود التجمعات خشية من تفشي جائحة «كورونا».
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