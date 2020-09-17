شكرا لقرائتكم خبر عن علي كرار يجدد تعاقده مع نفط ميسان العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

جدد اللاعب علي كرار تعاقده مع فريق نفط ميسان العراقي الأول لكرة القدم وسيمثله في منافسات الموسم الكروي المقبل الذي من المؤمل أن ينطلق في الخامس والعشرين من الشهر المقبل.

وذكر المكتب الإعلامي لنادي نفط ميسان الرياضي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن اللاعب كرار علي جدد تعاقده مع إدارة نفط ميسان وسيمثله في منافسات الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن نفط ميسان يشرف على تدريبه لاعب منتخب العراق الأول السابق رزاق فرحان.

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