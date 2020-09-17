الحرمي يمثل الإمارات في اجتماع حكام الملاكمة الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك سلطان الحرمي نائب رئيس اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للملاكمة في اجتماع لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة والذي عقد الأربعاء عن بعد برئاسة التايلاندي بيبون سريتشاي سوات نائباً عن السوري محمد كمال شبيب رئيس اللجنة الذي لم يتمكن من الحضور لأسباب تقنية.

افتتح الاجتماع عمر الجابري مدير الرياضة والتطوير بالاتحاد الآسيوي ونقل في مستهلّه تحيات أنس العتيبة رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة ودعمه لكل البرامج والمشروعات التي تقرها اللجنة لتطوير التحكيم في آسيا بشكل عام.

واتفق المجتمعون على اعتماد تعيين بيبون سريتشاي سوات نائباً لرئيس اللجنة بناء على ترشيح محمد كامل شبيب رئيس اللجنة فيما تم اختيار السيريلانكي هيمانثا ويراسينغ سكرتيراً عاماً للجنة.

وأكد سلطان الحرمي ممثل الإمارات أن أعضاء اللجنة جميعهم أكدوا أن اللعبة تأثرت كثيراً بالعارض الصحي العالمي الذي انتشر في مختلف بلدان العالم اعتباراً من بداية العام الجاري وتسبب في إيقاف وإرباك الأنشطة والبطولات والمسابقات كافة على أجندة الاتحادات الدولية والقارية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على عقد دورة تأهيل للحكام في آسيا عبر وسائل الاتصال المرئي عن بعد لجميع المستويات على أن يحاضر بها نخبة من الخبراء العالميين في مجال التحكيم لاستثمار فترة التوقف الحالية في رفع كفاءة الكوادر التحكيمية وأوضح أن رئيس الجلسة طلب من السكرتير العام حصر كل الحكام النشطين في كل الفئات وإخطارهم بحضور الدورة.