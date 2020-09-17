الموسم الجديد لتنس الإمارات ينطلق أول أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث اتحاد الإمارات للتنس مسودة أجندة الموسم المقبل 2020-2021، مع الأندية والأكاديميات المنضوية تحت مظلته وذلك تمهيداً لاعتمادها من قبل مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ حشر آل مكتوم، حيث تمت مخاطبة الأندية والأكاديميات والتواصل معها وبما يؤمن موسماً فاعلاً يتزامن والنقلة النوعية لتنس الإمارات والتي تشهدها الكرة الصفراء في الوقت الحاضر.

وأكد الأمين العام لاتحاد التنس ناصر يوسف المرزوقي، أنه تقرر استئناف إقامة البطولات الداخلية بداية من الأول من أكتوبر القادم، وذلك بعد استكمال الموافقات الرسمية لعودة النشاط وأن جميع البطولات ستخضع للإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والأزمات ولوائح اتحاد الإمارات للتنس وتوصيات الاتحاد الدولي للتنس والهيئة العامة للرياضة والخطوات المتبعة في المجالس الرياضية ذات الصلة بجائحة فيروس كورونا، مؤكداً أن النجاح الذي حققه تنس الإمارات خلال البطولات الماضية والخبرة التي يتمتع بها فريق العمل ستساعده على تنظيم بطولات مميزة.

وبيّن المرزوقي أن فريق عمل من اتحاد الإمارات للتنس يقوم الآن وبالتعاون مع المجالس الرياضية بزيارات توعوية وتفقدية للأكاديميات وملاعب التنس وفقاً للتوجيهات الرسمية، مبيناً أن الشهر القادم سيشهد إقامة أول بطولة في الملاعب المعتمدة وستكون بطولة مجتمعية وستقام بدون جمهور وستخضع للبروتوكول الصحي الرسمي بتأمين إجراء الفحوص المطلوبة مقرونة بالنتائج السليمة لجميع المشاركين والمنظمين وبدون السماح بحضور الجمهور وتقتصر على اللاعبين واللاعبات ومدربيهم.