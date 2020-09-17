جمعية الإمارات لبيوت الشباب تحتفل باليوم العالمي للسلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم جمعية الإمارات لبيوت الشباب، احتفالية يوم السلام العالمي يوم الاثنين المقبل تحت شعار «معاً نشكل السلام»، ونظراً للظروف الراهنة لجائحة «كوفيد 19» سيكون الاحتفال هذا العام من خلال أحد برامج التواصل بالفيديو عن بعد، وسيشهد الاحتفال مشاركة كريمة من العديد من الشخصيات المحلية والدولية، ومن بعض هذه الشخصيات الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، وسعيد عبدالغفار الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، وكل من رئيسي الاتحاد الدولي لبيوت الشباب السابق والحالي، ورئيس الاتحاد العربي لبيوت الشباب، كما سيشارك نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لبيوت الشباب وبعض الشخصيات المحلية الأخرى.

ويأتي هذا الاحتفال إيماناً من جمعية الإمارات لبيوت الشباب بأهمية تعزيز ثقافة السلام بين مختلف أطياف شعوب العالم وتأكيداً على الدور العالمي الرائد لدولة الإمارات نحو ترسيخ قيم السلام والتسامح وتحقيق التعايش محلياً وإقليمياً وعالمياً، وأن دولة الإمارات كانت ومازالت في مقدمة الدول الراعية والداعية للأمن والسلام.