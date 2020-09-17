شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب عمان يطلب مقابلة «أسود الرافدين» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي
طلب المنتخب العماني لكرة القدم مواجهة شقيقه العراقي ودياً في إطار معسكره التحضيري الذي سيقام في دبي، في نوفمبر المقبل، استعداداً لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال الاتحاد العماني في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الخميس: «في إطار التواصل الذي تم مع الاتحاد العراقي لكرة القدم، منتخبنا الوطني الأول يطلب ملاقاة المنتخب العراقي ودياً في معسكره الخارجي بدبي».
يذكر أنه كان من المفترض أن يقابل منتخب عمان المنتخب العراقي في بداية هذا الشهر، إلا أن المباراة ألغيت بسبب توقف نشاط الرياضة العمانية لظروف جائحة «كورونا».
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