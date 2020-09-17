30.000.000 مصاب بكورونا في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشار آخر إحصاء لرويترز إلى أن من المتوقع أن تتجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم 30 مليوناً، الخميس، مع عدم ظهور أي بوادر على تباطؤ تفشيه.

والهند محط الاهتمام حالياً باعتبارها أحدث بؤرة للتفشي، على الرغم من أن أمريكا الشمالية والجنوبية تمثلان معاً ما يقرب من نصف الحالات العالمية. وأصبحت الهند، الأربعاء، ثاني دولة في العالم، بعد الولايات المتحدة تسجل أكثر من خمسة ملايين حالة إصابة. وتعلن الدولة الواقعة في جنوب آسيا، وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، عن حالات يومية جديدة أكثر من الولايات المتحدة مُنذ منتصف أغسطس/آب الماضي، وتمثل ما يزيد قليلاً على 16% من الحالات المعروفة عالمياً.

ويوجد في الولايات المتحدة، نحو 20% من مجمل الحالات العالمية، على الرغم من أن لديها 4% فقط من سكان العالم. أما البرازيل، ثالث أكثر البلدان تضرراً بالفيروس، فتمثل ما يقرب من 15% من الحالات العالمية. واستغرق الأمر 18 يوماً لترتفع الحالات العالمية من 25 مليوناً إلى أكثر من 30 مليوناً، وذلك مقابل 20 يوماً للانتقال من 20 مليون حالة إلى 25 مليوناً و19 يوماً للانتقال من 15 مليوناً إلى 20 مليوناً.

ووصلت أعداد الحالات اليومية الجديدة عالمياً إلى مستويات قياسية في الأيام القليلة الماضية، كما اقتربت الوفيات من المليون مع اشتعال السباق الدولي لتطوير لقاح وتسويقه. وتشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن العدد الرسمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم تجاوز حالياً خمسة أمثال عدد مرضى الإنفلونزا الحادة المسجل سنوياً. وهناك ما يقرب من مليون حالة وفاة في شتى أنحاء العالم. وقد تجاوز ذلك بكثير النطاق الأعلى الذي يتراوح من 290 إلى 650 ألف حالة وفاة مرتبطة بالإنفلونزا.

وتواجه أوروبا موجة ثانية من الوباء مع تسجيل 10 آلاف إصابة جديدة في فرنسا خلال 24 ساعة، وهو قريب جداً من رقمها القياسي الذي سجلته مُنذ إطلاق الاختبارات على نطاق واسع. ودفع هذا الوضع ألمانيا إلى إدراج منطقة أوت دو فرانس، في قائمة المناطق الخطرة، إلى جانب العاصمتين الأوروبيتين فيينا وبودابست. في إسبانيا، تنوي منطقة مدريد، بؤرة عودة نشاط الوباء في البلاد، من جانبها، إعادة إغلاق مناطق معينة من المدينة أو المنطقة التي سجلت أكبر زيادة في عدد الإصابات.

الدول الغنية تحجز الحصة الأكبر من اللقاح

في الوقت نفسه، كشفت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير أن الدول الغنية حجزت أكثر من نصف الجرعات على حساب بقية دول العالم. وأشارت المنظمة إلى اتباع عدة دول غنية، بما في ذلك المملكة المتحدة، والاتحاد الأوروبي واليابان، نهج الولايات المتحدة، التي وقعت عدة عقود مع المختبرات، لضمان الحصول على أولى الجرعات المتاحة، بحسب تقرير صادر عن منظمة أوكسفام غير الحكومية. وأحصت المنظمة أن هذه البلدان، التي تمثل 13% من سكان العالم، قد اشترت بشكل مسبق نصف الجرعات المستقبلية من لقاحات كوفيد-19.

وتعمد هذه البلدان إلى التزود كإجراء وقائي من عدة شركات مُصنعة متنافسة، على أمل أن يكون أحد اللقاحات على الأقل فعالاً. لكن التقرير يؤكد بشكل عاجل على الصعوبة التي سيواجهها جزء من سكان العالم في الحصول على لقاحات في المرحلة الأولية، بينما قاطعت واشنطن مرفق كوفاكس العالمي للقاحات (البرنامج العالمي للقاح المشترك ضد فيروس كورونا المستجد)، الذي وضعته منظمة الصحة العالمية والذي يفتقر إلى التمويل. ولفتت منظمة أوكسفام، إلى أنه تم بالفعل توقيع عقود مع خمس شركات مصنعة في المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للحصول على 5.3 مليار جرعة، منها 51% للبلدان المتقدمة. وقد تم تخصيص الباقي للدول النامية، منها الهند (حيث يقع «سيروم انستتيوت أوف إنديا» العملاق)، وبنجلاديش والصين والبرازيل وإندونيسيا والمكسيك، بحسب منظمة أوكسفام.

وأدى الوباء إلى وفاة أكثر من 936 ألف شخص على الأقل، وإصابة 29.6 مليون شخص في العالم، منذ بدء تفشيه في نهاية ديسمبر/كانون الأول، حتى الأربعاء.