شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي للطفل يشارك في أعمال لجنة الطفولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمّن أيمن عثمان الباروت، الأمين العام للبرلمان العربي للطفل، في كلمة ألقاها عن بعد ضمن أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة الطفولة العربية التي تنعقد بالأردن بالتعاون مع جامعة الدول العربية، جميع الجهود والأدوار التي تقوم بها الجامعة للارتقاء بأوضاع الطفولة والعمل على وضعها دائماً على سلّم الأولويات. كما ثمنّ جهود الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بالطفولة بالدول العربية لتمكين الطفل العربي.
تنعقد الدورة تحت شعار «الاستثمار في المستقبل» بحضور عدد من وزراء ومسؤولي الشؤون الاجتماعية العرب الذين قدموا حصيلة ما نفذ من توصيات الدورة الماضية التي ترأستها موريتانيا وطرحوا أهم القضايا التي تهم الطفولة بالمنطقة وفي مقدمتها الاحتفال بمرور 30 عاماً على اتفاقية حقوق الطفل بجانب تداعيات «كورونا» على الأطفال في المنطقة العربية والإعلام، فضلاً عن أعمال البرلمان العربي للطفل والمؤتمر العربي الخامس لحقوق الطفل.
وعرج الباروت في كلمته على اجتماع الدورة الماضية في موريتانيا والإشادة فيه بالمبادرة الطموحة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء وافتتاح البرلمان العربي للطفل إيماناً بحقه في المشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة به من خلال منظومة عمل برلماني عربي موحد.
وأضاف أن البرلمان العربي للطفل أصبح من المؤسسات الراسخة التي تعمل من أجل حقوق الطفل العربي، وأنه اختتم دورته الأولى بنجاح في يوليو/تموز الماضي.
وعرض الباروت موجزاً حول أعمال البرلمان من خلال جلساته الأربعة التي عقدت في الشارقة.
واستعرض عدداً من المقترحات التي قدمها الأعضاء ونفذت مثل إصدار مجلة «البرلماني الصغير» وإطلاق نشاط السياحة القرائية ونادي الأعضاء القدامى وتحديد عناوين الجلسات البرلمانية.
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