وبحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول": "أوقفت قوات الأمن التركية في العاصمة أنقرة، 16 من أصل 19 مشتبها عراقيا بتهمة التواصل مع تنظيم "داعش" الإرهابي".
وأشارت الوكالة إلى أن "ذلك تم في مداهمات نفذتها فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة، الخميس".
ولفتت الوكالة إلى أن "قوات الأمن تواصل عمليات البحث عن المشتبهين الثلاثة الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن التركي يعتقل 16 عراقيا للاشتباه بعلاقتهم بـ"داعش" الإرهابي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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