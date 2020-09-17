مصر للطيران تمنح مولودة على طائرتها تذكرة مجانية مدى الحياة... صورة

وقررت الشركة منح المولودة تذكرة سفر مجانية مدى الحياة.

وقال الطيار عمرو أبو العنيين، رئيس مجلس إدارة الشركة: "من دواعي سرورنا أن نستقبل عميلة جديدة لمصر للطيران تصل إلى الدنيا على متن طائرتنا، ويسعدنا أن نقدم لها هدية تذكارية احتفالا مع أسرتها بهذه المناسبة وهى منحها تذكرة سفر مجانية مدى الحياة. وأقدم الشكر لطاقم الرحلة وجميع الركاب لتعاملهم الاحترافي مع هذه الحالة والظرف الاستثنائي".

وكان قائد طائرة مصر للطيران المتجهة من القاهرة إلى لندن، قد قرر الهبوط اضطراريا في مدينة ميونخ الألمانية عندما تلقى بلاغا من طاقم الضيافة بوجود راكبة فاجأتها آلام الوضع.

وطلب الطيار الهبوط الاضطراري لكن الراكبة كانت قد وضعت مولودتها قبل هبوط الطائرة على الأراضي الألمانية.