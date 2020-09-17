الشاباك: اعتقال مواطنة من القدس للاشتباه في تجنيدها من قبل "حزب الله"

القدس- سبوتنيك. وأوضح بيان للشاباك نشره مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه "في إطار نشاط مشترك لجهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية وجهات أمنية أخرى، تم مؤخرا وبعد نشاط استخباري متواصل كشف النقاب عن نشاط لفيلق القدس الإيراني وتنظيم حزب الله اللبناني هدفه تجنيد مواطنين إسرائيليين وفلسطينيين ليقومون بعمليات إرهابية داخل دولة إسرائيل".
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وتابع البيان: "تم خلال شهر آب/أغسطس 2020 اعتقال المدعوة ياسمين جابر (من سكان البلدة القديمة في أورشليم التي تعمل في مكتبة إسرائيل الوطنية) لغاية التحقيق بعد الاشتباه بتجنيدها لصالح تنظيم حزب الله اللبناني".
وجاء البيان بعنوان: "كشف النقاب عن تجنيد مواطنة إسرائيلية من أورشليم من قبل فيلق القدس الإيراني وحزب الله اللبناني"، وأوضح أيضًا أنه "تم اعتقال عناصر آخرين من معارف ياسمين جابر من أورشليم الشرقية ورام الله التي تم الاشتباه بتورطهم في نشاطات خلية ترأسها ياسمين في إسرائيل ومنهم المدعوة تسنيم القاضي (من سكان رام الله أقامت خلال السنوات الأخيرة في تركيا)".
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