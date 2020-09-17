ونشر نتنياهو تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الخميس، وضح من خلالها مفهومه وطريقة بلاده في التعاطي مع "السلام مقابل السلام".
وقال نتنياهو: "صندوق أبو ظبي للاستثمار، الذي يدير مئات المليارات من الدولارات، يفتتح أول مكتب له خارج الدولة ... في إسرائيل!".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن "هذه هي الطريقة التي سيفيد بها السلام مقابل السلام، السلام من القوة، الذي سيفيد كل واحد منكم".
وشهد البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية، واشنطن، أول أمس الثلاثاء، توقيع اتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، تضمنتا عدة بنود أبرزها الالتزام بالتطبيع بين الحكومات والشعوب.
وأطلق البيت الأبيض اسم "أبراهام" على الاتفاق، الذي تم بإشراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحضور وفود من الإمارات برئاسة عبد الله بن زايد، والبحرين برئاسة وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، إضافة إلى الوفد الإسرائيلي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو يكشف حقيقة "السلام مقابل السلام " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.