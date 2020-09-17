استمرار انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في السعودية

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ايلاف من الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد إلى 621 حالة، واستمرار مكة في الصدارة بواقع 88 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن فيروس كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 327551 حالة.

وأضافت متحدث الصحة السعودي الدكتور محمد العبد العالي ، أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 17178 حالة، منها 1238 حالة حرجة.

وسجلت وزارة الصحة 982 حالة تعافٍ جديدة ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 306004 حالة، لتصل نسبة التعافي الإجمالية إلى 93.4%.

ولفتت وزارة الصحة، إلى تسجيل 31 حالة وفاة جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4369 حالة، مقابل 4338 بالأمس.

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وأشارت الصحة، إلى أن عدد الإصابات عالمياً بلغ نحو 29.58 مليون حالة إصابة، مقابل 20.08 مليون حالة تعافٍ، و935.23 ألف حالة وفاة.

وفي أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للطيران المدني أ.إبراهيم الرؤساء بدء تشغيل المطارات الدولية لهذه المرحلة، وسط منظومة من الخدمات بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

كما أعلن خلال المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا الجديد، اليوم الأربعاء، عن فرض حجر منزلي لكل قادم إلى المملكة بالتنسيق مع وزارة وعدة جهات حكومية في المطارات.وأضاف أنه لن يتم دخول غير السعوديين إلا بعد تقديم ما يثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا كما دعا المسافرين للدخول إلى منصات الهيئة لمعرفة الضوابط، وضرورة التأكد من المتطلبات الصحية المطبقة في الدول المغادر إليها، والاطلاع على الدليل الإرشادي الذي سيصدر اليوم

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