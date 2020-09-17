هزاع بن زايد: اتفاق السلام يمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة

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غرد الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان واصفًا اتفاق السلام الذي وقعته الإمارات والبحرين مع إسرائيل سيساهم في منح الشعب الفلسطيني دولة مستقلة.

"الخليج 365" من بيروت: قال الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إن اتفاق السلام الذي وقعته كل من الإمارات والبحرين الثلاثاء مع إسرائيل في البيت الأبيض "يفتح صفحة جديدة في المنطقة والحوار يمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة".

فقد غرد الشيخ هزاع بن زايد على صفحته الشخصية بموقع تويتر: "التوقيع على معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في البيت الأبيض يفتح صفحة جديدة في المنطقة عنوانها الازدهار والتقدم والتنمية والمستقبل الزاهر للشباب وأيضاً الحوار المثمر الذي يمنع قضم الأراضي ويمنح الشعب الفلسطيني دولته المستقلة"، مرفقًا التغريدة بصورة تجمع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو.

وكان البيت الأبيض قد شهد الثلاثاء حفل توقيع اتفاقيتي السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل، اللتين تقضيان أن تقيم الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية وتجارية واقتصادية مع إسرائيل.

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وقال الشيخ عبد الله بن زايد في أثناء التوقيع إن اتفاقية السلام "ستمكننا من مساعدة الفلسطينيين أكثر، وإننا نريد جلب المزيد من الأمل إلى منطقتنا، والإمارات اليوم تمد يد السلام وتستقبل السلام، كما أن اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين قد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي".

وقال الرئيس الاميركي دونالد ترمب في المكتب البيضوي بحضور نتانياهو: "حققنا تقدما كبيرا مع نحو خمس دول، خمس دول إضافية"

أضاف: "لدينا على الاقل خمس أو ست دول ستنضم الينا قريبا جدا، سبق أن بدأنا التشاور معها"، من دون تسمية هذه الدول.