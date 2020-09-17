شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على إرهابيين وضبط وكرين لتنظيم داعش الإرهابى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الخميس، إلقاء القبض على "إرهابيين"، وضبط وكرين لتنظيم داعش الإرهابي بداخلهما "ثياب قندهارية" ومواد لوجستية، خلال عملية أمنية في عدد من القرى بمحافظة كركوك.

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وقالت الوكالة في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ إنه "بعملية أمنية استخبارية نفذتها مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة باستخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية بتفتيش قرية كولي تبة وجنكلاة وتازة دي ضمن محافظة كركوك، نتج عنها ضبط وكرين لعصابات داعش الإرهابية وجد بداخلهما دراجة نارية ومبردة وملابس قندهارية ومواد لوجستية".

وأضافت، أنه تم "إلقاء القبض على إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية، أحدهم موقوف في سجن بوكا والآخر ضبط بحوزته بندقية كلاشنكوف ومخازن وأعتدة"، مشيرةً إلى "ردم الوكرين وايداع الإرهابيين التوقيف ".