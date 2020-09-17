انتحار 3 نازحين داخل مخيمات دهوك وجبل سنجار شمالى العراق

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عضو مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، فاضل الغراوى، اليوم الخميس، عن انتحار ثلاثة نازحين خلال شهر واحد فقط، داخل مخيمات النزوح فى دهوك وجبل سنجار فى شمالى البلاد، وقال الغراوى، فى بيان أوردته قناة السومرية الإخبارية، إن "المفوضية وثقت انتحار ثلاثة نازحين في مخيمات النزوح خلال فترة لا تزيد عن شهر في مخيمات النازحين الايزيديين، في دهوك وجبل سنجار".

وأضاف الغراوي أن "الحالات الثلاث هم من أبناء الأيزيديين الذين كانوا ضحايا العنف والاسترقاق، في حقبة تنظيم داعش الإرهابي، والذين يعانون آثارا نفسية عميقة بسبب تعرضهم لهذه الجرائم وفقدانهم لذويهم وطول فترة تواجدهم في هذه المخيمات التي زادت في معاناتهم الانسانية".

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وطالب عضو مفوضية حقوق الإنسان، الحكومة العراقية بالإسراع بإعادة النازحين طوعا ودراسة الاسباب التي دعت لارتفاع معدلات الانتحار في مخيمات النازحين ووضع الحلول والمعالجات العاجلة لها".



ودعا الغراوي، المنظمات الدولية والمحلية العاملة في المجال الصحي داخل المخيمات، إلى "تكثيف برامج التأهيل النفسي للنساء ضحايا العنف، خلال حقبة تنظيم داعش الإرهابي، والإسراع في توفير مستلزمات العودة الطوعية وإنهاء نزوح هذه العوائل، عبر إكمال إجراءات تأهيل قضاء سنجار، غرب محافظة نينوى".