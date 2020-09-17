السودان يقرر عودة النشاط الرياضى وفقا للإرشادات الصحية وبدون جمهور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، السماح بعودة النشاط الرياضى، بدون جمهور، في مختلف الأنشطة الرياضية، شرط تطبيق البروتوكول الصحى الذى وضعته وزارة الصحة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأكدت اللجنة ، في بيان لها اليوم الخميس، على أن مخالفة بروتوكول وزارة الصحة يعتبر تجاوزا للقانون، داعية جميع الجهات ذات الصلة إلى توفير ما يلزم لتطبيق البروتوكول الصحي.
وكانت مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم استؤنفت في السودان، مساء أمس، بإقامة 8 مباريات، بعد أن كانت السلطات قررت عودة النشاط الكروي، وفقا للإجراءات الصحية.
كما قررت اللجنة العليا للطوارئ الصحية بالسودان، السماح بفتح المنتزهات والحدائق العامة والمعارض والأندية، حتى العاشرة مساء، مع الالتزام التام بالبروتوكول الذي وضعته وزارة الصحة، للحد من انتشار الفيروس.
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