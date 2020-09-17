شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تعلن تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 4224 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن عدد حالات الشفاء بلغت 4214 حالة.. فيما بلغ عدد الوفيات 80 حالة.

وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت الأربعاء، تسجيل 4357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأضافت الوزارة - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الأربعاء، أنه تم تسجيل 3895 حالة شفاء من الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 82 حالة.

كما أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية أن العراق لم يدخل مرحلة جديدة من أزمة فيروس كورونا، قائلة إن البلاد لا تزال فى المرحلة الأولى من الوباء.

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق رياض عبد الأمير الحلفى، إن العراق مازال فى المرحلة الأولى من تفشى الوباء، وهناك قدرة للمؤسسات الصحية على استيعاب المصابين، لأن معظم الإصابات خفيفة وتحتاج إلى عزل منزلى، ونسبة الدخول لمراكز العزل الصحى قليلة.

وأوضح مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق، أن زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة عدم التزام المواطنين، حيث لاحظنا الكثير من التجمعات البشرية خالية من الإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والكفوف والتباعد الاجتماعى، وتوقع مدير عام دائرة الصحة العامة بالعراق زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.