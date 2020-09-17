40 جهاز تنفس اصطناعى من اليونيسيف لدعم الأردن فى مواجهة "كورونا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسلم أربعين جهاز تنفس اصطناعيا متطورا، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، لمواكبة الاستجابة الوطنية الأردنية لمجابهة فيروس "كورونا".

وأكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر - في بيان نشرتة وكالة أنباء الأردن (بترا) اليوم /الخميس/ - على أهمية الشراكة مع منظمة "اليونيسيف" في دعم القطاع الصحي من خلال دعمها السخي لمواجهة هذا الوباء العالمي، لافتا إلى أن أجهزة التنفس ستسهم في دعم القطاع الصحي وعلاج الكثير من المرضى والأطفال في وحدات العناية المركزة، الذين هم بأمس الحاجة إليها، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة بالمستشفيات في محاربة الفيروس.

من جهتها، قالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات، إن تعايشنا مع جائحة فيروس "كورونا" سيستمر على المدى الطويل، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تجهيز خدمات الرعاية الصحية بشكٍل كامل وحماية العاملين في المجال الصحي والقائمين على خطوط الاستجابة الأمامية.

وأكدت شابويزات، التزام اليونيسف بدعم الحكومة الأردنية من أجل تعزيز نظام الصحة العامة للاستجابة لهذه الجائحات الحالية والمستقبلية لخلق عالٍم أكثر أمانًا للأطفال.

ويبلغ مجموع التبرعات التي قدمتها "اليونيسف" للحكومة الأردنية نحو 3 ملايين دولار من الإمدادات الطبية، كجزء من الدعم المُقدم من وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية لفيروس كورونا في 2020.

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