فلسطين تسجل نحو ألف إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 966 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في بيان صحفي إن القدس سجلت العدد الأعلى من الإصابات الجديدة بإجمالي 194 إصابة تلتها محافظة الخليل بواقع 185 إصابة كما سجل قطاع غزة 76 حالة فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وأضافت الكيلة أن هناك 32 مريضا "في غرف العناية المكثفة بينهم 11 على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس آذار الماضي بلغ 43345 تعافي منها 30542 وبلغت الوفيات 278.