شكرا لقرائتكم خبر عن قائد عسكري إسرائيلى يهدد حزب الله بحرب طويلة حال استهداف أي جندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أمير برعم، حزب الله اللبناني قائلا: "إن قتل أحد من الجيش الإسرائيلي سيتم الرد عليه بالقوة العسكرية".

وقال في حوار مع صحيفة "يسرائيل هيوم" إن هناك حالة من الطوارئ على الحدود مع لبنان ستستمر لمدة شهرين كاملين من خلال الدفع بعشرات الآف من الجنود الذين يجب عليهم رصد تحركات حزب الله.

وأكد أن أي استهداف للجنود، سيؤدي إلى تصعيد الوضع ووقوع حرب طويلة تستمر لعدة أيام على الأقل.

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وقال إنه من الأفضل لحزب الله أن يتصرف بعقلانية، وألا يعترف بأثر رجعي أنه أخطأ في الماضي بتقدير الرد الإسرائيلي، كما حدث له في عام 2006" .

وصادقت الحكومة الإسرائيلية بأغلبية الأصوات على إغلاق جهاز التعليم بدءا من اليوم الخميس، اعتمادا على توصية المنسق الحكومي لمكافحة كورونا روني غامزو، على ضوء ارتفاع عدد الاصابات في إسرائيل.

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت " الإسرائيلية أنه بموجب القرار فإنه سيتم إغلاق جميع المدارس ورياض الأطفال والحضانات- باستثناء التعليم الخاص الذي سيعمل كالمعتاد.

وقال السكرتير العام للحكومة الإسرائيلية : "بموجب الاقتراح، فإنه سيتم إغلاق جهاز التعليم اعتبارا من يوم الخميس، قبل يوم من موعد بداية الإغلاق العام، وذلك بعد قفزة في عدد الإصابات وتمييز النشاط التعليمي كمسبب أساسي لذلك".