مستوطنون يقتحمون موقع أثرى فى بلدة سبسطية بنابلس الفلسطينية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين اليوم الخميس، الموقع الأثرى فى بلدة سبسطية شمال نابلس بفلسطين، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم قوله إن نحو 150 مستوطنا اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، وسط حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق الموقع أمام المواطنين، مضيفا أن البلدة تشهد حركة نشطة وتصعيدا لاقتحامات المستوطنين، ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال، بشكل شبه يومي . وأكد أن ضباط الاحتلال ، يهددون بتخريب وتجريف مشروع ساحة البيادر سياحي ، وإزالة سارية العلم الفلسطيني في المنطقة، والذي جرى تنفيذه تحت إشراف منظمة اليونيسكو. Advertisements وفى وقت سابق اقتحم 124 مستوطنا اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية من شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، على شكل مجموعات متتالية من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية. وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قررت أمس الأربعاء عدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن سلطات الاحتلال ستسمح للمستوطنين باقتحام المسجد خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة، لمواجهة وباء كورونا.

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