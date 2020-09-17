شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى يبحث هاتفيا مع نظيره الصينى علاقات التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، فى اتصال هاتفى اليوم الخميس، بنظيره الصينى وانج يى، العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون بين البلدين، وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الجانبين بحثا أيضا جهود مجموعة دول العشرين، ضمن اجتماعاتها لهذا العام برئاسة السعودية، إضافة لاستعراض تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، بحث خلال اتصال هاتفي مع وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون بجمهورية جنوب أفريقيا ناليدي باندور، العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون وسبل تطويره.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية /واس/، الأربعاء، أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال أعمال مجموعة العشرين لهذا العام برئاسة المملكة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.