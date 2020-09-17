رئيسا "الوزراء الكويتى" و"البرلمان العراقى" يبحثان آخر المستجدات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ورئيس مجلس النواب العراقى محمد ريكان الحلبوسى، مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، كما بحث الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد فى قصر السيف، بحضور وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح- العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وكان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، قد وصل الليلة الماضية والوفد المرافق له إلى الكويت، في زيارة رسمية يلتقي خلالها عدد من كبار المسؤولين الكويتيين.

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