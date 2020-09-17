مقتل 5 أشخاص في الصومال وهم يرتلون القرآن

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة شبيلي الوسطى، جنوبي الصومال، مجزرة ثأر قبلي، أودت بحياة 5 أشخاص بينما كانوا يرتلون القرآن، وقال رئيس مديرية عدلي، موسى غني، لوسائل إعلام صومالية، إن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وأفادت بوابة العين الإخبارية، أن الجريمة نفذها مسلحون مجهولون لأسباب تتعلق بثأر قبلي، في المقابل ناشد المسؤول المحلي، الحكومة الفيدرالية التدخل الفوري لإيجاد حلول سريعة لوقف ما وصفها بالأعمال الهمجية.

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وأشاررئيس مديرية عدلي، إلى أن القتل الجماعي على أساس الثأر القبلي، تكرر في المنطقة وبات وقفه ضرورة ملحة.

تجدر الإشارة إلى أن ضحايا مجزرة اليوم، هم معلمو مدارس لتحفيظ القرآن الكريم كانوا في جلسة ترتيل قرآنية.