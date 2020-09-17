شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي يكشف عن لقاءات مرتقبة مع مسؤولين بحرينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير التعاون الإقليمي في إسرائيل أوفير أكونيس عن مباحثات مرتقبة بين مسؤولين بحرينيين ونظرائهم الإسرائيليين، وذلك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وقال أكونيس في مقابلة لصيحفة الأيام البحرينية: «نحن متحمسون جدًا لإعلان السلام مع الجانب البحريني، الذي سيحقق في بداية مراحله تبادل تجاري تصل قيمته إلى ملايين الدولارات»، مشددًا على أنه كلما تطورت أوجه التعاون بين إسرائيل وبين الدول العربية، تحقق الازدهار والاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط.

Advertisements

وأشار الوزير أكونيس إلى أن أفضل مجالات التعاون بين البلدين تتركز على التعاون في المجالات الصناعية والطاقة المتجددة وتحلية المياه والتكنولوجيا المتطورة، وفي قطاع الاتصالات والبرمجيات، كذلك التقنيات المتطورة في المجالات الزراعية.

وأكد الوزير إمكانية أن تكون البحرين مقرًا إقليميًا للمشروع الإنساني «انقذ قلب طفل» القائم في إسرائيل، والذي تمكن خلال السنوات الماضية من إنقاذ حياة آلاف الأطفال من مختلف دول العالم، موضحًا أن هناك رغبة إسرائيلية في العمل مع الجانب البحريني في مختلف القطاعات.

وأبرمت مملكة البحرين ليلة الثلاثاء الماضى، اعلان تأييد السلام مع إسرائيل، فى مراسم احتضنها البيت الأبيض حضر فيها نحو 700 شص من مختلف دول العالم، فيما أبرمت دولة الإمارات اتفاق سلام مع إسرائيل.