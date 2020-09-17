شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية اليوم الخميس، 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 82.568 حالة، كما أعلنت الصحة الإماراتية - وفقا لوكالة أنباء الإمارات - عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72.117 حالة. وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



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