شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية رصدت 18 مليون دولار لاستيراد أول لقاح كورونا معتمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة القبس الكويتية إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة في البلاد أعطى ضوءاً أخضر لوزارة الصحة الكويتية لاستكمال إجراءاتها من أجل استيراد اللقاحات، لافتة إلى أن الصحة رصدت 18 مليون دولار لاستيراد اللقاح المعتمد من الصحة العالمية.

وكشفت مصادر مطلعة في وزارة الصحة لـ القبس ، أن موافقة جهاز المناقصات، التي أُحيلت إلى ديوان المحاسبة لنيل الموافقات النهائية، تخوّل الوزارة الاتفاق مع منظمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي)، بشأن توريد جرعات من اللقاحات التي سيتم اعتمادها بشكل رسمي، بعد اجتيازها التجارب السريرية.

وقالت المصادر: إن الصحة الكويتية رصدت 18 مليون دولار (5.5 ملايين دينار) لأول اللقاحات التي ستُعتَمد رسمياً من المنظمات العالمية المتخصصة، على أن يجري استيراد أكثر من 1.7 مليون جرعة في المرحلة الأولى، وبواقع جرعتين للشخص الواحد، لافتة إلى أنه من المقرر استخدام اللقاح على أكثر من 854 ألف شخص من سكان البلاد. وأضافت المصادر: إن اللقاحات مرتقب وصولها من أكثر من 20 شركة عالمية تُجري تجاربها على لقاحات لـ«كوفيد ــــ 19» حالياً، لافتة إلى أنه لن يجري توريد أي لقاحات غير معتمدة؛ وذلك لضمان عدم وجود أي أعراض صحية على متلقي اللقاح.