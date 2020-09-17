شكرا لقرائتكم خبر عن ملكة جمال العراق توضح علاقتها برئيس الموساد الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ملكة جمال العراق السابقة، سارة عيدان، عن سر ظهورها برفقة رئيس الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، أثناء حضور مراسم توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

ونشرت عيدان، حسبما أفادت بوابة العين الإخبارية، عدة صور مع مسؤولين على حسابها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إحداها صورة مع كوهين في حديقة البيت الأبيض الثلاثاء الماضي.

كتبت عيدان - والتي تحمل الجنسيتين الأمريكية والعراقية- عبر حسابها الشخصي على انستجرام، تعليقًا على الصور: "يوم تاريخي في البيت الأبيض، توقيع معاهدة السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين".

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وأعربت عن تخوفها من اتهامها بـ"العمالة" قائلة : "التقيت المبعوث الجديد لإسرائيل إلى الأمم المتحدة جلعاد إردان، ورئيس جهاز الموساد يوسي كوهين. تعلمون أن أصحاب نظرية المؤامرة المجانين سيستخدمون هذه الصورة لاتهامي بالعمالة للموساد".