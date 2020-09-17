شكرا لقرائتكم خبر عن إلزام القادمين لمطار أبوظبى بارتداء أساور طبية لرصد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية أنه سيتعين على المسافرين القادمين إلى مطار أبوظبي وضع جهاز تتبع أثناء خضوعهم لحجر منزلي إلزامي يستمر 14 يوما كإجراء لمواجهة انتشار مرض كوفيد-19.

وارتفعت أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في الإمارات هذا الشهر إلى أعلى معدلاتها منذ بدء الجائحة، وهو ما يلقي مسؤولون باللوم فيه على من لا يلتزمون بإجراءات التباعد الاجتماعي.

وبحسب آخر تحديث من الشركة المملوكة للدولة، سيزود القادمون إلى مطار أبوظبي "بسوار معصم معتمد طبيا طوال" مدة "العزل الذاتي في المنزل".

وقالت الشركة إن القادمين من "دولة تعتبرها سلطات الإمارات العربية المتحدة عالية الخطورة" قد يخضعون للحجر الصحي في منشأة حكومية.

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وكان مسؤول من وزارة الصحة قد قال في العاشر من سبتمبر إن 12 في المئة من حالات الإصابة خلال الأسبوعين الماضيين كانت لوافدين من الخارج، في حين أن 88 في المئة من الحالات كانت مرتبطة بأشخاص حضروا تجمعات كبيرة.

وسجلت الإمارات 786 إصابة جديدة اليوم الخميس، انخفاضا من 1007 حالات سجلت يوم السبت في أعلى إجمالي يومي حتى الآن.

ولا تكشف الإمارات، التي سجلت حتى الآن 82568 إصابة و402 وفاة بكوفيد-19، أماكن تلك الحالات.

ولا يسمح سوى للمواطنين الإماراتيين وللمقيمين فقط بدخول البلاد من مطار أبوظبي، إلا أن الزائرين الأجانب يمكنهم دخول البلاد من مطار دبي.