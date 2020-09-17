شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حقيقة اندلاع حريق في مطار رفيق الحريري ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو مصورة حول اندلاع حريق في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، وذلك في ظل أزمات متلاحقة لساسة لبنان بعد حادثة المرفأ، والتي ما تزال تباعتها مسيطرة على الشارع اللبناني.

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أفاد موقع "لبنان 24"، أن السحب الدخانية التي ارتفعت من مطار رفيق الحريري، نتيجة احتراق مولد كهرباء تابع لشركة طيران الشرق الاوسط الموجود خارج المطار، وقد تمت معالجته، وتم السيطرة على الحريق.