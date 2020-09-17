شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حقيقة اندلاع حريق في مطار رفيق الحريري ببيروت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اليوم الخميس، مقاطع فيديو مصورة حول اندلاع حريق في مطار رفيق الحريري الدولي، في بيروت، وذلك في ظل أزمات متلاحقة لساسة لبنان بعد حادثة المرفأ، والتي ما تزال تباعتها مسيطرة على الشارع اللبناني.
أفاد موقع "لبنان 24"، أن السحب الدخانية التي ارتفعت من مطار رفيق الحريري، نتيجة احتراق مولد كهرباء تابع لشركة طيران الشرق الاوسط الموجود خارج المطار، وقد تمت معالجته، وتم السيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. حقيقة اندلاع حريق في مطار رفيق الحريري ببيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.