شكرا لقرائتكم خبر عن راشد الغنوشى يرفض دعوة 100 قيادى من حركة النهضة طالبوا باستقالته من البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن راشد الغنوشى رئيس البرلمان التونسى رفض دعوة 100 قيادي من حركة النهضة طالبوا باستقالته.

وكان مجموعة من الشباب التونسى، قد طردوا مؤخرا راشد الغنوشى رئيس حركة النهضة – زعيم إخوان تونس- من مسقط رأسه مدينة "الحامة" إحدى مدن الجمهورية التونسية، التى تقع في ولاية قابس بالجنوب الشرقي ويبلغ عدد سكانها 120000 حسب إحصائيات سنة 2014.

ورفع أهالي الحامة شعار "ارحل" في وجه رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان راشد الغنوشي خلال زيارته للحامة، وقد تجمع أهالي الحامة أمام المعتمدية رافعين شعارات ضد زيارة الغنوشي إلى مسقط رأسه منطقة الحامة من ولاية قابس .