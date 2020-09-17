شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع ضحايا سيول السودان لـ 118 حالة وفاة و54 إصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 118 وفاة، و54 مصابا، وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 40 ألفا و220 منزلا، انهارت بشكل كلي، فيما أنهار بشكل جزئي 57 ألفا و584 منزلا، وأشار التقرير إلى تضرر 224 مرفقا، و396 متجرا ومخزنا، ونفوق 5950 رأس ماشية. وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتا نهر النيل (وسط)، وسنار (شرق).

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