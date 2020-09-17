لبنان.. إصابة أكثر من 200 محتجز في سجن رومية بكورونا

وسيم سيف الدين / الخليج 365

أعلنت نقابة الأطباء اللبنانية، إصابة أكثر من 200 محتجز بفيروس كورونا، في سجن رومية بالعاصمة بيروت.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنقيب الأطباء ​شرف أبو شرف​، بمقر النقابة في بيروت، عقب تداول مقطع مسرب على منصات التواصل يظهر جانبا من زنزانة مكتظة بالسجناء دون مراعاة التباعد الاجتماعي.

وقال أبو شرف: "هناك أكثر من 200 إصابة مثبتة بكورونا في ​سجن رومية بضاحية بيروت"، داعيا إلى ضرورة تسريع المحاكمات لتقليل أعداد المحتجزين فيه.

وأضاف: "نتخوف من الوصول إلى وضع أسوأ في إصابات كورونا، ونطالب بتجهيز ​المستشفيات الخاصة​ والحكومية حال تفاقم عدد الحالات".

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ومؤخرا، أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، تسجيل 22 إصابة داخل سجن رومية، بينها 13 بين النزلاء و9 من عناصر الأمن.

ووفق وسائل إعلام محلية، يضم سجن رومية نحو 4 آلاف نزيل، أي أكثر بنحو ثلاث مرات من قدرته الاستيعابية، ما يثير انتقادات واسعة، لا سيما أثناء تفشي كورونا.

والسبت، أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، التعاون مع وزارتي الداخلية والدفاع لتأمين مستشفيين في البقاع، وثالث في بيروت للسجناء والموقوفين.

ونظم عشرات من أهالي سجناء "رومية"، الإثنين الماضي، اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت، للمطالبة بالعفو عن ذويهم للحيلولة دون تفشي كورونا بينهم.

وحتى الأربعاء، سجل لبنان إجمالا 26 ألفا و83 إصابة بكورونا، بينها 259 وفاة، و9 آلاف و634 حالة تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.