شكرا لقرائتكم خبر عن في 7 خطوات.. «الشؤون البلدية» توضح طريقة إصدار «رخصة بناء المستودعات الفورية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: جددت وزارة الشؤون البلدية والقروية التذكير بإجراءات إصدار“رخصة بناء المستودعات الفورية” وذلك عبر 7 خطوات محددة من خلال منصة بلدي. Advertisements وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، إنه لطلب الخدمة يتم زيارة موقع المنصة عبر الرابط التالي (هنا)، ومن ثم اتّباع الخطوات السبع الموضحة في الانفوجراف أدناه:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر في 7 خطوات.. «الشؤون البلدية» توضح طريقة إصدار «رخصة بناء المستودعات الفورية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.