شكرا لقرائتكم خبر عن استمراراً لنهج العطاء.. مساعدات إماراتية إغاثية لأهالي الساحل الغربي اليمني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم مساعداتها الإغاثية للشعب اليمني، في إطار رسالتها الإنسانية للتخفيف من وطأة الأوضاع المعيشية التي تمس حياة السكان.

وعبر هيئة الهلال الأحمر، تم تقديم 16 طناً من المواد الإغاثية لـ 1200 أسرة بمخيم العليلي بمدينة الخوخة الساحلية في محافظة الحديدة، ضمن المرحلة الثانية للعام 2020.

وتقدم الأهالي بخالص الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات وذراعها الإنسانية «هيئة الهلال الأحمر»، على دعمها الإنساني الذي تقدمه للنازحين والأسر المحتاجة بشكل دوري كل 21 يوماً مُنذ أربع سنوات.

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