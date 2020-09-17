بالبخور والزهور والأفاعي.. عرافون من بيرو يتنبؤون بالفائز برئاسة أمريكا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استخدم عرافون في بيرو البخور والزهور وصوراً للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وخصمه الديمقراطي جو بايدن، لإقامة طقوس متوارثة للتنبؤ بمن سيفوز بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، يوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. إلا أنهم اختلفوا على الفائز.

ارتدوا ملابس متعددة الألوان وأنشدوا الأهازيج ونفخوا آلة موسيقية تقليدية وتوجهوا بالدعاء إلى (باتشاماما) أي الأرض الأم، كي تسير الانتخابات الأمريكية في أجواء سلمية دون هجمات أو سحر أسود بين الخصمين. وقالت آنا ماريا سيميون، أستاذة العرافين خلال الطقوس التي أقيمت في غرفة خافتة الإضاءة بمبنى قديم في وسط العاصمة ليما، إنها تميل إلى بايدن.

وأضافت آنا التي كانت تتدلى القلادات من عنقها: لهذا نطهّره. رأيناهم يهاجمونه بأعمال سحر، بتعويذة على شكل دمية يظللونها لإزاحته. وخلال الطقوس وضع العرافون نباتات طبية وفاكهة وثعباناً حياً فوق صور ترامب وبايدن.

وأظهر استطلاع لرويترز/إبسوس، الأربعاء، أن بايدن يتقدم على ترامب في أوساط الناخبين المحتملين على مستوى البلاد بتسع نقاط مئوية حيث يعتزم 50% منهم التصويت لبايدن، مُقابل 41% لترامب. وحمل كبير العرافين، بابلو توريس، الثعبان على كتفه بعد أن بخ سائلاً غريباً من فمه على صورة ترامب وتمتم: طاقات إيجابية للسيد دونالد ترامب. وأضاف: لماذا؟ لأنه يستحق، يحتاج طاقات إيجابية ومشاعر صادقة من أنصاره. نؤيد هذا الرجل الفاضل. سيفوز. إنه فائز.