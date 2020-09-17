الشرطة اليونانية تنقل مهاجرين من جزيرة ليسبوس إلى مخيم مؤقت



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأت الشرطة اليونانية نقل مئات المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل على جزيرة ليسبوس، إلى مخيم مؤقت، الخميس، بعد أكثر من أسبوع على حريق دمر أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان كانوا يقيمون فيه. وذكرت الشرطة أن العملية التي شاركت فيها 70 ضابطة تهدف إلى حماية الصحة العامة.

وقال شاهد من رويترز: بدأت العملية بمشاركة كثير من أفراد الشرطة يرتدون سترات بيضاء، الأوضاع هادئة والمهاجرون يتدفقون ببطء على المخيم الجديد. كان الحريق قد أتى على مخيم موريا قبل نحو أسبوع ليترك أكثر من 12 ألف لاجئ أغلبهم من أفغانستان وسوريا وبلدان إفريقية مختلفة دون مأوى أو نظام صرف صحي ملائم أو طعام أو شراب.

وقالت السلطات، إن الحريق أشعله مهاجرون. ولم يصب أحد بأذى. والمخيم المؤقت الجديد في كارا تيبي قرب ميناء ميتيليني جاهز لاستيعاب ما لا يقل عن 5000 لاجئ. وقالت السلطات، إن بعض المهاجرين مترددون في الانتقال إلى المخيم الجديد لأنهم يأملون في مغادرة الجزيرة. وحتى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، كان 1200 فقط قد انتقلوا إلى المخيم، لكن بحلول المساء بدأت مجموعات كبيرة من المهاجرين التدفق حاملين أمتعتهم. وقال وزراء، إن نقل المهاجرين سيكتمل خلال بضعة أيام.