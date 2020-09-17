سلطان يدعو المجلس الاستشاري للانعقاد في 1 أكتوبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 28 لسنة 2020، بدعوة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للانعقاد.

وبحسب المرسوم الأميري، يُدعى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، للانعقاد في دوره العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر، يوم الخميس 14 صفر 1442 هـ، الموافق 1 أكتوبر 2020.

ويُعمل بهذا المرسوم، من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

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