المرشح السعودي لرئاسة منظمة التجارة يدعو إلى الإصلاح والبراغماتية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأى محمد التويجري، المرشح السعودي لرئاسة منظمة التجارة العالمية، أن المنظمة باتت شبه مشلولة بعد 25 عاماً على تأسيسها وبحاجة إلى إصلاح وإلى مدير عام يتمتع بحس عملي.

وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه نادي الصحافة السويسري: «أرى أن كل منظمة ينبغي أن تعيد النظر بعملها مهما كانت الأوضاع المحيطة بها وفي حالتنا الوضع خطر. وبات هذا الأمر ضرورة. وباختصار الأمور لا تتحرك».

ويتنافس التويجري البالغ 53 عاماً مع سبعة مرشحين آخرين لخلافة البرازيلي روبرتو ايزفيدو الذي ترك منصبه في آب/أغسطس قبل سنة من انتهاء ولايته.

وقال التويجري إن المنظمة شبه مشلولة بسبب الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم وعدم ثقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنظمة والعمل المتعدد الأطراف عموماً فضلاً عن إحجام المنظمة عن مراجعة طريقة عملها.

ودعا إلى «قيادة تتمتع بحس عملي ومدير عام يصغي إلى الأعضاء لكنه يكون غير منحاز بالفعل ويطرح أفكاراً ويكون فعالاً».

ورأى التويجري أنه ينبغي إدخال إصلاحات و«أن نثبت للدول الأعضاء أن بإمكاننا تحقيق أشياء» من خلال إنجاز ملفات يتم التفاوض بشأنها منذ سنوات.

وأضاف أن أزمة كوفيد-19 ستغير وجه التجارة والاقتصاد كما نعرفهما «لكنها تشكل فرصة أيضاً لإحياء النظام التجاري متعدد الأطراف (..) ولإثبات أن هذه المنظمة مفيدة».

وتجري منظمة التجارة العالمية في هذه الأيام سلسلة أولى من المشاورات مع كل من الدول الأعضاء لحذف ثلاثة مرشحين من بين الثمانية. وتجرى سلسلتان أخريان من المشاورات في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر على الأرجح. (أ ف ب)