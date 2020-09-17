سوني تطرح «بلاي ستيشن 5» في نوفمبر.. المنافسة مع إكس بوكس في أوجها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة سوني إنها ستطرح منصتها للجيل الجديد للألعاب «بلاي ستيشن 5» PS5 في نوفمبر/ تشرين الثاني بسعر 499.99 دولار و399.99 دولار لنسخة بدون مشغل أقراص وسط منافسة مع منصة إكس بوكس التي تصنعها شركة مايكروسوفت.

ويمهد الإعلان عن السعر الطريق أمام منافسة بين منصتي بلاي ستيشن وإكس بوكس في نهاية العام، مع إقبال المستهلكين على المنصات الأفضل التي تقدم لهم ألعاباً حصرية.

وكانت مايكروسوفت أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستطرح النسخة إكس من منصة ألعاب إكس بوكس للبيع في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني بسعر 499.99 دولار فيما ستبيع النسخة إس الأقل قوة بسعر 299.99 دولار. وتراهن إكس بوكس على أن منح المستهلكين الاختيار سيجنب مخاطر إطلاق جهازين متمايزين في وقت واحد.

وقال جيلهيرم فرنانديز، المحلل لدى شركة نيو زوو لتحليل الألعاب إن نسختي بلاي ستيشن 5 وإكس بوكس إكس تُباعان بنفس السعر لكن سعر 399.99 دولار مقابل نسخة رقمية من بلاي ستيشن 5 «يقدم خصماً كبيراً دون كلفة إضافية فيما يتعلق بالأداء أو الجهاز فضلاً عن قارئ الأقراص».

ومن الألعاب الجديدة التي كشفت عنها منصة بلاي ستيشن «فاينال فانتسي 16» من سكوير إنيكس و«جاد أوف وور» من سانتا مونيكا استوديو التابع لسوني و«هاري بوتر».

ويعزز الإعلان عن الألعاب الجديدة من محتوى بلاي ستيشن في أعقاب كشفها في يونيو/حزيران عن مجموعة من الألعاب منها «سبايدر مان: مايلز موراليس» من إنسومنياك جيمز. وقالت سوني إن هذه اللعبة متاحة أيضاً على بلاي ستيشن 4. (رويترز)