إعلام: سلطنة عمان هي الدولة التالية المتوقع إقامتها سلام مع إسرائيل

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، عن مسؤولين إسرائيليين بارزين أن الدولة التالية المتوقع إقامتها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل هي سلطنة عمان.
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وأفادت الصحيفة بأن المسؤولين الإسرائيليين قد صرحوا بذلك في نهاية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى واشنطن، بعد توقيعه اتفاقي السلام وتطبيع العلاقات مع دولة الإمارات والبحرين.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن سلطنة عمان قد بعت بممثل عنها إلى حفل التوقيع في البيت الأبيض، وقبل يومين تحدث وزير الخارجية الإسرائيلي غابي إشكنازي مع نظيره العماني.
ولفتت الصحيفة إلى أن هناك اتصالات فعلية بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من جانب، ومملكة المغرب من جانب آخر للدخول في قطار التطبيع مع إسرائيل.
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