السفير الأمريكي في إسرائيل: نفكر بتعيين محمد دحلان في منصب الرئيس الفلسطيني

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وذكر فريدمان للصحيفة العبرية "يسرائيل هايوم"، صباح اليوم الخميس، ردا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس إمكانية تعيين دحلان المقيم في الإمارات، كزعيم فلسطيني جديد، أجاب فريدمان: نحن نفكر في ذلك، لكن ليست لدينا رغبة في هندسة القيادة الفلسطينية".

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك تقديرات بأن الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن أن تدعم دحلان لإزاحة القيادة الفلسطينية الموجودة في رام الله، في إشارة إلى الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

وهاجم فريدمان القيادة الفلسطينية، مستخدما التعبير التوراتي "يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية، قائلا: قيادة الشعب الفلسطيني لا تخدمه كما ينبغي".

وأضاف فريدمان في إشارة إلى الضفة الغربية: "أعتقد أن الناس في يهودا والسامرة يريدون حياة أفضل، إن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى فهم أنه من الممكن أن يحقق مثل هذا الهدف، وقيادتهم ما زالت تتشبث بشكاوى قديمة جدا، إنهم بحاجة إلى الانضمام إلى القرن الحادي والعشرين، إنهم في الجانب الخطأ من التاريخ في الوقت الحالي".