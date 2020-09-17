العراق يخلي 3 حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة في ميناء أم قصر الشمالي

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وذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، ظهر اليوم الخميس، أن الحاويات التي أخليت في منفذ ميناء أم قصر الشمالي تعود إلى وزارة الكهرباء.

وأكدت هيئة المنافذ الحدودية في بيان لها أن الحاويات تم إخلاؤها بحضور ممثل وزارة الكهرباء، ولجنة شكلت لهذا الغرض من الجهات الأمنية والعاملة في المنفذ الحدودي.

وأضاف البيان أن "عملية الإخلاء تمت بعد استكمال كافة إجراءاتها ونقلها بشكل آمن إلى وجهتها الأخيرة، لإزالة تهديدها للدوائر الحكومية والتجمعات السكانية".

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وهز انفجار عنيف العاصمة اللبنانية بيروت في 4 أغسطس/ آب الماضي، وتبين أن مصدره هو العنبر 12 بمرفأ بيروت، الذي كان يحتوي كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم.

خلّف الانفجار دمارا ماديا هائلا، بخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.

ووفق تحقيقات رسمية أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من نترات الأمونيوم الشديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.