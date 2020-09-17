"البحرين...ولي العهد يتطوع في التجارب السريرية للقاح "كورونا

أفادت وزارة الصحة البحرينية بأن "سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد البحريني والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، تطوع في التجارب السريرية للقاح كورونا "كوفيد-19".

وأشارت الوزارة، في خبر نشرته، إلى أن هذه الدراسة تجري بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بشركة جي42، وتتمحور حول الفاعلية والمناعة المكتسبة من اللقاح الذي تطوره شركة سينوفارم "سي.إن.بي.جي".

ولفتت إلى أن مدة المشاركة في التجربة ستستمر نحو شهرين، وقد تمتد فترة المتابعة إلى 12 شهراً.

وأكدت الوزارة أن اللقاح نجح في اجتياز المرحلتين الأولى والثانية من التجارب في الصين دون أي آثار ضارة، مبينةً أن المرحلة الثالثة النهائية تتطلب تجربة اللقاح على أعداد أكبر. وسجلت البحرين حتى اليوم 61643 إصابة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 215 حالة وفاة، و54831 حالة تعافٍ.