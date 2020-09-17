العراق.. وفاة الشاعر الشعبي عادل محسن

توفي الشاعر الشعبي العراقي عادل محسن، الخميس، عن عمر ناهز 60 عاما، بعد صراع مع المرض.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن محسن توفي في أحد مستشفيات العاصمة بغداد، بعد صراع مع مرض ورم الكبد.
وتدهورت الحالة الصحية لمحسن قبل عدة أسابيع نقل على إثره إلى لبنان لتلقي العلاج، إلا أنه آثر العودة مؤخراً إلى بلده لمتابعة علاجه، وفق المصدر ذاته.
ومحسن من مواليد بغداد عام 1960، وهو خريج كلية التربية جامعة بغداد 1985، ويُعد من أبرز شعراء الأغنية والقصيدة الشعبية في العراق.
وغنى من كلماته أغلب المطربين العراقيين ومجموعة من المطربين العرب، كما قدم برامج في عدة قنوات فضائية عراقية.
ومن أبرز مجموعاته الشعرية "أحبكم" عام 2005، و"عطر المحبة" و"أبو ذيات" عام 2011.
ونال محسن خلال مسيرته عدة جوائز، بينها جائزة أفضل شاعر غنائي عراقي عام 2000، وجائزة الإبداع الثقافي لعام 1999 من وزارة الثقافة، وجائزة لقب أفضل شاعر شاب لعام 1999. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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